المسماري : نتمنى من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية سحب الاعتراف بحكومة الوفاق

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، أن القيادة العامة ومنذ توقيع اتفاق الصخيرات أكدت أن هذا الاتفاق غير شرعي، وأن كل ما ينتج عنه غير قانوني، معللا ذلك بعدم مرور الاتفاق السياسي عبر مجلس النواب وعدم تضمينه في الاتفاق السياسي.

وأشار المسماري في مؤتمر صحفي ، إلى أن القيادة العامة دائما ما كانت توجه خطابا إلى المجتمع الدولي والدول الصديقة والدول المتابعة للشأن الليبي حول هذا الموضوع لاتخاذ موقف ضد هذا المجلس.

المسماري تمنى على الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية أن يسحبا الاعتراف بحكومة الوفاق، مؤكدا أن مجلس النواب هو الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب.

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