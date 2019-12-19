«الأرصاد» يحذر الصيادين من رياح قوية سرعتها 25 عقدة على ساحل بنغازي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن أقصى ارتفاع للحرارة على سطح البحر 20 درجة مئوية، بينما يبلغ يصل أقصى ارتفاع للموج 1.5 متر على ساحل بنغازي.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية على طول الساحل سرعتها بين 5 و20 عقدة.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج، يكون قليل الاضطراب صباحا على ساحل طرابلس ومصراتة. ويتراوح ارتفاع الموج بين 0.25 و1.25 متر، يصل إلى 1.5 متر على ساحل طرابلس مصراتة.

– درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة، وذلك لاحتمال حدوث ضباب خفيف هذه الليلة والصباح الباكر على ساحل سرت.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق

– السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية بوجه عام تتحول غدا إلى جنوبية غربية على ساحل رأس لانوف سرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج، يكون قليل الاضطراب على ساحل بنغازي، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 ومتر واحد، ويصل إلى 1.5 متر على ساحل بنغازي.

– درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة، وذلك لاحتمال حدوث ضباب خفيف الليلة والصباح الباكر على ساحل درنة وطبرق.

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