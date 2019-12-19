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الواحة للنفط تؤكد صيانة 67% من خطوط نقل الخام

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد الكاتب بمجال النفط والموظف في شركة الواحة علي الفارسي في تصريحات لـ218 أن الفرق الفنية نجحت في صيانة وتأهيل 67% من خطوط نقل النفط الخام لموانئ التصدير.

وأشار الفارسي إلى أن إدارة الإنشاءات والهندسة في شركة الواحة تمكنت من السيطرة على 75 تسربا نفطيا بمواقع مختلفة مشيرا إلى أن عمليات الصيانة ستسهم في استيعاب خطط زيادة الإنتاج المستقبلية وفقا لرؤية مجلس الإدارة.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت عن رؤيتها بزيادة الإنتاج العام في ليبيا إلى 1.5مليون برميل يوميا مع حلول عام 2020 و 2.1 مليون برميل مع حلول عام 2024 مطالبة بقيمة مالية قدرها 60 مليار دولار لتتمكن من تطوير البنية التحتية وتطوير عمليات الإنتاج.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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