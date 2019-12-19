الواحة للنفط تؤكد صيانة 67% من خطوط نقل الخام

أكد الكاتب بمجال النفط والموظف في شركة الواحة علي الفارسي في تصريحات لـ218 أن الفرق الفنية نجحت في صيانة وتأهيل 67% من خطوط نقل النفط الخام لموانئ التصدير.

وأشار الفارسي إلى أن إدارة الإنشاءات والهندسة في شركة الواحة تمكنت من السيطرة على 75 تسربا نفطيا بمواقع مختلفة مشيرا إلى أن عمليات الصيانة ستسهم في استيعاب خطط زيادة الإنتاج المستقبلية وفقا لرؤية مجلس الإدارة.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت عن رؤيتها بزيادة الإنتاج العام في ليبيا إلى 1.5مليون برميل يوميا مع حلول عام 2020 و 2.1 مليون برميل مع حلول عام 2024 مطالبة بقيمة مالية قدرها 60 مليار دولار لتتمكن من تطوير البنية التحتية وتطوير عمليات الإنتاج.

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