لجنة خارجية النواب : سيادة القانون الهدف الأسمى للبرلمان والجيش

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أن الهدف الأسمى للبرلمان والجيش هو سيادة القانون بعد تخليص طرابلس من المجموعات المسلحة التي تسيطر عليها، مشيرا إلى أن البرلمان سيعمل مباشرة على استئناف مسيرة العدالة الانتقالية، وتفعيل الإجراءات القانونية لمحاكمة المجرمين.

وكشف العقوري في تصريحات للعين الإخبارية عن برامج متكاملة لنزع السلاح من المليشيات، وإعادة الدمج بالمؤسسات الرسمية بعد تحرير الجيش لطرابلس.

كما حث المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة والدول الصديقة على تقديم الدعم للسلطات الشرعية في هذا الاتجاه، واصفا المرحلة الانتقالية بالصعبة وتتطلب تضافر جميع الجهود.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا