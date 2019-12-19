بليحق: البرلمان طالب الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي بسحب الإعتراف بالسراج وحكومته

ليبيا – قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن رئاسة البرلمان دعت الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي لسحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي على أنه الحكومة الشرعية لليبيا.

بلحيق وفي مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الخميس أشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تواصل مع عدد من زعماء الدول العربية والأفريقية وهو في تنسيق متواصل معهم لحثهم على اتخاذ قرار شجاع يسحب الاعتراف بحكومة فائز السراج كممثل لليبيا،نظرا لأنها حكومة غير منتخبة ولم تنل الثقة من مجلس النواب بصفته الجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا المنتخبة مباشرة من الشعب الليبي.

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