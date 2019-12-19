الثني يبحث سير عمل عدد من البلديات والمجالس التسييرية

ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الخميس مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي سير عمل عدد من البلديات والمجالس التسييرية.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة وضع المشاريع المقامة بالبلديات والتي خصصت من قبل الحكومة وتقييمها وإعداد موقف نهائي لها.

وأصدر الثني تعليماته بتشكيل لجنة من وزارة الحكم المحلي ومن إدارة المشروعات بالوزارة وتحديد مدة زمنية محددة وإعداد موقف عن المشاريع في مدة لاتتجاوز الأسبوعين.

كما ناقش الاجتماع سير عمل لجنة الانتخابات ووصول المواد الانتخابية في موعدها المحدد حيث أكد الثني على ضرورة تحديد موعد الانتخابات بشكل سريع وعاجل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية