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لجنة حقوق الإنسان تُسلّم تقريرها الأول للرئاسي

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان انتهاءها من تقريرها الأول المعني بالانتهاكات الإنسانية التي تم رصدها خلال الفترة الماضية وإحالته إلى المجلس الرئاسي.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الرابع الذي عقدته اللجنة بديوان وزارة العدل في طرابلس والذي تابعت فيه استمرار أعمالها في رصد الانتهاكات وحالات استهداف المدنيين المستمرة وحالات الإخفاء القسري وحصرها وتوثيقها.

وكلفت وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق فريق الرصد بالتوجه إلى المواقع التي تحدث فيها الانتهاكات.

يُذكر أن وزارة العدل بحكومة الوفاق كانت قد أكدت في وقت سابق أنها لا تملك مباشرة الدعوى الجنائية أو اتخاذ الإجراءات القضائية ضد المشتبه بهم في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفة أن ذلك من اختصاص النيابة العامة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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