الاتحاد الأوروبي: الحل السياسي هو الوحيد القابل للتطبيق في ليبيا

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن رئيس الشؤون الخارجية بالاتحاد جوزيف بوريل على استعداد لزيارة ليبيا لبحث حل الأزمة المستمرة.

وأشار ستانو في تصريحات صحفية إلى أن بوريل على اتصال بجميع الجهات الفاعلة المعنية لدعم جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة للبحث عن حل سياسي للأزمة في ليبيا مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي لا يرى إمكانية وجود حل عسكري لما يجري في ليبيا مشدداً على أهمية وقف الاشتباكات المسلحة والعودة للحوار السياسي كونه الخيار الوحيد القابل للتطبيق.

وأكد ستانو على أن مؤتمر برلين سيشكل فرصة لخلق إجماع دولي قوي لإنهاء الصراع سلميا وتمهيد الطريق لعملية سياسية بقيادة ليبية وسيكون الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعمها والمساهمة فيها.

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