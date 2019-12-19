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الاتحاد الأوروبي: الحل السياسي هو الوحيد القابل للتطبيق في ليبيا

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن رئيس الشؤون الخارجية بالاتحاد جوزيف بوريل على استعداد لزيارة ليبيا لبحث حل الأزمة المستمرة.

وأشار ستانو في تصريحات صحفية إلى أن بوريل على اتصال بجميع الجهات الفاعلة المعنية لدعم جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة للبحث عن حل سياسي للأزمة في ليبيا مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي لا يرى إمكانية وجود حل عسكري لما يجري في ليبيا مشدداً على أهمية وقف الاشتباكات المسلحة والعودة للحوار السياسي كونه الخيار الوحيد القابل للتطبيق.

وأكد ستانو على أن مؤتمر برلين سيشكل فرصة لخلق إجماع دولي قوي لإنهاء الصراع سلميا وتمهيد الطريق لعملية سياسية بقيادة ليبية وسيكون الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعمها والمساهمة فيها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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