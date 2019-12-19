رئيس وزراء المؤقتة يستلم الحساب الختامي لوزارة المالية لعام 2019

العنوان_بتغازي

اطلع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، أمس الأربعاء، على مجمل أعمال وزارة المالية في السنوات الخمس الماضية مستلما للحساب الختامي للعام الحالي.

جاء ذلك خلال مشاركته في الحفل المقام من قبل وزارة المالية والتخطيط، والذي أقيم بقاعة اجتماعات وزارة الاقتصاد بمدينة بنغازي.

واستعرضت وزارة المالية، خلال الحفل مجمل أعمالها خلال السنوات الخمس الماضية، فيما أشاد الثني، بالدور الفعال الذي تقوم به وزارة المالية والتخطيط.

وتخلل الحفل إطلاق خدمة التطبيق الخاص بالوزارة (الرقيم)، كما تم أيضا تسليم مجمل الإنفاق الحكومي لعام 2018 ميلادي من قبل الوزير إلى دولة رئيس الحكومة المؤقتة.