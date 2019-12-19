لافروف وماس يبحثان التسوية السياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الألماني هايكو ماس، في اتصال هاتفي، الوضع في ليبيا.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أمس الأربعاء، أن المحادثة ركزت على تعزيز التسوية السياسية في ليبيا، بحسب ما نشرت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وفيما يتعلق بخطط برلين لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا، تمت مناقشة الوضع في هذا البلد مع التركيز على تعزيز التسوية السياسية من خلال حوار شامل بمشاركة جميع أطراف النزاع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد أكدا خلال اتصال هاتفي، على أهمية منع التصعيد في ليبيا، بحسب ما أعلن الكرملين الإثنين الماضي، حيث ركزت المكالمة على ملف الأزمة الليبية، وشدد الطرفين على أهمية منع تصعيد التوتر في ليبيا وضرورة استئناف الحوار السلمي.

ومن المتوقع أن تعقد ألمانيا خلال الفترة المقبلة مؤتمرا دوليا في برلين؛ لإيجاد حل للوضع الراهن في ليبيا، بمشاركة الأمم المتحدة وأطرافا دولية فاعلة في الأزمة الليبية.

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