الصافي: المستشار صالح رفض بشكل قاطع طلب دي مايو وقف إطلاق النار

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي، إن زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في القبة لم تكن إيجابية بالنسبة للجانب الإيطالي، موضحا في تصريح أمس لقناة ليبيا، أن دي مايو طلب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من قبل المستشار صالح، الذي أكد أن هذا الأمر لن يتم فيه النقاش أبدا، وأن طرابلس تحكمها مليشيات مسلحة ولا يمكن التشاور معها بأي شكل من الأشكال.

الصافي قال أيضا إن المستشار صالح أكد دعمه للقوات المسلحة في عملياتها العسكرية بطرابلس.

الصافي كشف عن زيارة الأحد المقبل لوزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مدينة القبة، مشيرا إلى أن زيارة المستشار صالح الأخيرة تكللت بالنجاح، بدليل زيارة ممثلي الدول المنددة باتفاقية السراج وأردوغان إلى الأجسام الشرعية في ليبيا.

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