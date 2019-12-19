الثني يبحث سير عمل عدد من البلديات الليبية

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الخميس، مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، لبحث سير عمل عدد من البلديات والمجالس التسييرية بالمدن الليبية.

وناقش الثني، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، وضع المشاريع المقامة بالبلديات والتي خصصت من قبل الحكومة وتقييمها وإعداد موقف نهائي لها، حيث تعليماته بتشكيل لجنة من وزارة الحكم المحلي ومن إدارة المشروعات بالوزارة وتحديد مدة زمنية محددة وإعداد موقف عن المشاريع في مدة لا تتجاوز الأسبوعين.

كما ناقش الاجتماع، سير عمل لجنة الانتخابات ووصول المواد الانتخابية في موعدها المحدد، مؤكدا على ضرورة تحديد موعد الانتخابات بشكل سريع وعاجل.