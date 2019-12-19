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نادم لتأييدها في بعض مواقفها.. الشاطر: حكومة الوفاق عاجزة

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

انتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبدالرحمن الشاطر، أداء حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، موضحًا أنها مشُاركة بسلبيتها في جرائم العدوان على طرابلس.

الشاطر قال في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، نحن أمام موقفين متباينين، موقف بركان الغضب صادَا لعدوان غادر وحكومة لا تؤدي دورها المطلوب، عاجزة سياسيًا في مواجهة المعتدين، وضعيفة حيالهم، ومشاركة بسلبيتها في جرائم العدوان .

وتابع عضو مجلس الدولة الاستشاري “أشعر بالندم لتأييدها في بعض مواقفها، والآن عرفتها للتنفيس وليست مواقف إرادة سياسية حرة”.

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اخبار ليبيا 24

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تعليقات

  • كا يقع الا الشاطر ماذا يفعل السراج اكثر من بيع ليبيا لتركيا عملا بنصيحة الخوان والان تلوموه لو كنت شاطر ياتيس احمل انت وابنائك السلاح وانزل لترى بنفسك اسود الجيش الوطنى يفترسوا اخوانك الفئران ونرى فى الاخبار الان تخبط السراج وطلبه تدخل مباشر من تركيا وهو واهم فاردوغان جعجاع ووقت الجد يبيع ابوه وهو يستنجد بالروس لاخراجه من الورطة واجل تصويت البرلمان بعد ما راى العين الحمراء من السيسى وما ادراك مالسيسى يلسع من غير جعجعة عملا بالمثل المعروف فى الجيش عايز تنيك الجيش ما تورهوسى زبك اما اردوغان الجعجاه فمطلع زبه امام الجميع رغم انتهاء صلاحيته ولا يستحى حتى يقطعه السيسى ويريحه

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  • من حسن الحظ ان الجيش المصرى سحق الدواعش فى سيناء وخالى شغل الان وينتظر اشارة من المشير ليسير الى طرابلس مرورا بسرت ومصراطة ليصلها قبل ان يصوت البرلمان التركى وبعد الاشارة يعبوكم فى شيكارة ويرسلكم لزيارة المرشد فى طره

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