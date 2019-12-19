نادم لتأييدها في بعض مواقفها.. الشاطر: حكومة الوفاق عاجزة

أخبار ليبيا 24 – خاص

انتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبدالرحمن الشاطر، أداء حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، موضحًا أنها مشُاركة بسلبيتها في جرائم العدوان على طرابلس.

الشاطر قال في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، نحن أمام موقفين متباينين، موقف بركان الغضب صادَا لعدوان غادر وحكومة لا تؤدي دورها المطلوب، عاجزة سياسيًا في مواجهة المعتدين، وضعيفة حيالهم، ومشاركة بسلبيتها في جرائم العدوان .

وتابع عضو مجلس الدولة الاستشاري “أشعر بالندم لتأييدها في بعض مواقفها، والآن عرفتها للتنفيس وليست مواقف إرادة سياسية حرة”.

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