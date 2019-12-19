مطالبات لسلامة بإدراج قرصنة طائرة الخطوط الليبية في الجرائم ضد الإنسانية

طالبت لجنة شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في مجلس النواب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بإضافة جريمة قرصنة طائرة الخطوط الليبية الوحيدة التي كانت في مصراتة للصيانة إلى جملة الجرائم المسجلة ضد الإنسانية في تقريره .

وأكدت اللجنة في بيان لها أن الطائرة المختطفة متكفلة بتوظيف أكثر من مئتي عائلة، وهي الطائرة الوحيدة التي تنقل المدنيين في الداخل والخارج، مطالبة المبعوث الأممي بالعمل على الإفراج الفوري عنها .

هذا وتعد الطائرة إحدى الطائرات الناجية من تدمير المليشيات لمطار طرابلس العالمي، ما أدى إلى شل حركة نقل المرضى والمسافرين والجرحى ووفاة عدد منهم بحسب ما جاء في البيان.

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