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بوابة إفريقيا الإخبارية/ هون |

19 December, 2019

تحت شعار ” لغتي هويتي ” نظمت اللجنة الثقافية بنادي الاخاء الرياضي الثقافي الاجتماعي بمدينة هون يوم ثقافي متنوع بمناسبة اليوم العالمي للغة العربي بحضور نخبة من المثقفين والادباء والكتاب والشعراء والاعلاميين والصحافيين والمهتمين باللغة العربية ..

اشتملت فعاليات هذا اليوم الذي احتضنه ركح مسرح الشهداء على محاضرة بعنوان دور اللغة العربية في الرقي بالحضارة الانسانية والمخاطر التي تواجهها القاها الدكتور ابوبكر يونس الخيالي عضو هيئة التدريس بجامعة الجفرة .

كذلك شارك عددا من شعراء هون بالقاء مجموعة من القصائد بالفصحى تمجيدا للغة العربية وتعبيرا عن تنوع المفردات وغناها في الوصف والاوزان .

ومن بين الشعراء الدين شاركوا الاعلامي والاذاعي والشاعر محمود ابراهيم حمادي .. وامحمد العكشي وبشير مسعود محروقة ، اضافة الى الشاعرتين فاطمة محمد ابوبكر وفاطمة عموم ..

وجرت حلقة نقاش مطولة بين الحضور والمشاركين تناولت اهمية المحافظة على مفردات اللغة العربية وحمايتها من التشويه الحاصل ودخول بعض الجمل التي تتعمد طمس اللغة وتهميشها كلغة عالمية .