اجتماع لبحث أسباب انقطاع الخدمات الإلكترونية عن المصارف

عقدت لجنة تحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصارف، اجتماعها الدوري الرابع بحضور المسؤولين والخبراء بشركة ليبيا للاتصالات والتقنية، وذلك لمتابعة المشاريع بالخدمات الإلكترونية المقدمة للمصارف، في إطار اللجنة المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي رقم (988) لسنة 2019م لمهامها.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، حصر مجموعة من العوامل والأسباب، التي تؤدي للانقطاعات المتكررة في تزويد الخدمة الإلكترونية للمصارف.

وناقشت اللجنة، الحلول والبدائل، والتي من ضمنها وضع برنامج للاستجابة في حالات الطوارئ والمخاطر التي تؤدي لانقطاع الخدمة ومنها الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

وناقشت اللجنة، إيجاد نظام لخفض سعر الخدمة من خلال تفعيل صندوق دعم الخدمات الإلكترونية من قبل الدولة، بالإضافة إلى ضرورة توحيد السياسات المتعلقة بالاتصالات بين مختلف مزودي الخدمة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وبحثت اللجنة إطار عملها وتطويره، واعتماد محاضر عمل اللجنة وتقاريرها مؤكدة على ضرورة التنسيق المستمر مع القطاع المصرفي للوقوف على ضمان كفاءة وسلامة وأمان الخدمة المقدمة للمصارف.

يذكر أن اللجنة، تضم مستشارين من رئاسة الوزراء، ومصرف ليبيا المركزي، والهيئة العامة للاتصالات.