«تعليم» الوفاق: الشروع في صرف مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، الشروع في تسليم مكافأة الامتحانات للمعلمين الذين شاركوا في امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2019/2018.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته، اليوم الخميس، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، أن «العمل يسير بشكل متسارع لإتمام كافة المراقبات التي أحالت مستنداتها بالخصوص».

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من جهته، قال وكيل الوزارة عادل جمعة، إن الوزير المكلف عماري زايد أعطى تعليماته بضرورة «معالجة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية عن كل السنوات السابقة»، على أن يتم خلال السنة الحالية صرف مكافاة الامتحانات عن العام الدراسي 2019/2018، وفق البيان.

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