لجنة القطاعات المتعددة تتابع تنفيذ اللوائح الصحية الدولية‎

عقد مدير إدارة مختبرات الصحة العامة الدكتور “عمر الأحمر” صباح الخميس اجتماعا لمتابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية بحضور مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار. وبين المكتب الاعلامي بالمركز أنه تم استعرض مقترح تنفيذ خطة العمل الوطنية للأمن الصحي المنبثقة عن التقييم الخارجي المشترك لقدرات اللوائح الصحية الدولية. كما استعرض الاجتماع مشاركة مركز الاتصال الوطني للوائح الصحية الدولية في الاجتماع الإقليمي الثامن للأطراف المعنية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية وتسريع وتيرة تنفيذ خطط العمل الوطنية للأمن الصحي.

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