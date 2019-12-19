جدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو التأكيد على “أن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو الحل السياسي ولا يمكن فصله عن الحوار مع جميع الأطراف. إنها ليست مسألة تكافؤ، بل هي سياسة واقعية”.

وبحسب وكالة “آكي” أضاف دي مايو في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الخميس، “يمكن لإيطاليا أن تلعب دورًا مهمًا”، في القضية الليبية “ويجب أن تكون لدينا الشجاعة للمضي قدمًا وتعزيز الحلول المشتركة مع شركاء الاتحاد الأوروبي”.

ورداً على سؤال حول فقدان إيطاليا لدورها في ليبيا، اعترف الوزير بأنه “على الرغم من العمل الممتاز الذي يقوم به فريقنا الدبلوماسي وأجهزة مخابراتنا، ولا سيما وكالة المعلومات والأمن الخارجي (Aise)، فقد بقينا في نهاية الركب”، وأن “المسؤولية في ذلك تقع على سياسة مرّت بلحظات صعبة”.

وتابع دي مايو أنه “لهذا السبب أيضًا، من المهم أن تكون هناك حكومة مستقرة في روما”، ومع ذلك “فإن هناك صداقة عميقة تربطنا مع ليبيا وبمنطقة المتوسط عمومًا”، لذا “يمكننا، بل ويجب علينا استعادة ما أعتبره دورنا الطبيعي كبلد مرجعي في المنطقة”، واختتم بالقول “لقد كنا من يقيم الجسور دائمًا مع دعوة كبيرة للحوار، وعلينا العمل في هذا الاتجاه”.