حكومة الوفاق تقرر طلب الدعم النوعي واللوجستي من تركيا
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
حكومة الوفاق تقرر طلب الدعم النوعي واللوجستي من تركيا
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
الامن الوقاءي الليبي المسلالامن الوقاءي الليبي المسلح .:
الخطر الان ليس من تركيا الخطر من اليهود الليبيين في بنغازي – وادعاءهم بان المسلمين ارهابيين – وبنغازي عبارة عن بلاد الخمارات وبنات السلطانة والدعارة والفجور – يعني دخولهم لطرابلس سيسبب كارثة اخلاقية ومحمية من كلاب حفتر المجرم الضالة – يعني ضروري عالقباء الليبية زي بني وليد والزنتان وترهونة والعبيدات وصرمان وغيرهم – ات ينتبهوا لهذا الموضوع وعدم الانجرار وراء الجيش الذي ترك مهمته الاساسية وهي حماية الحدود – وتفرغ للهجوم على طرابلس ومحاولة سلب ونهب أرزاق الناس وتخريب العاصمة وممتلكات الدولة بدون اي وجه حق .
وان يلتحمون مع الشرطة الليبية وضباط الامن ولجنة الأوقاف الاسلامية في المنطقة الغربية وخاصة في العاصمة طرابلس. يعني ما الذي جعل الوفاق تستنجد بالأتراك الا تخاذل القباءل الليبية في حماية عاصمتهم . والدولة المدنية .
This is for the first post above
Your Mama as they say in Harlem NY ya diseased Turkish doggy
Go to hell as now and then ya doggy
الامن الوقاءي الليبي المسلالامن الوقاءي الليبي المسلح .:
الخطر الان ليس من تركيا الخطر من اليهود الليبيين في بنغازي – وادعاءهم بان المسلمين ارهابيين – وبنغازي عبارة عن بلاد الخمارات وبنات السلطانة والدعارة والفجور – يعني دخولهم لطرابلس سيسبب كارثة اخلاقية ومحمية من كلاب حفتر المجرم الضالة – يعني ضروري عالقباء الليبية زي بني وليد والزنتان وترهونة والعبيدات وصرمان وغيرهم – ات ينتبهوا لهذا الموضوع وعدم الانجرار وراء الجيش الذي ترك مهمته الاساسية وهي حماية الحدود – وتفرغ للهجوم على طرابلس ومحاولة سلب ونهب أرزاق الناس وتخريب العاصمة وممتلكات الدولة بدون اي وجه حق .
وان يلتحمون مع الشرطة الليبية وضباط الامن ولجنة الأوقاف الاسلامية في المنطقة الغربية وخاصة في العاصمة طرابلس. يعني ما الذي جعل الوفاق تستنجد بالأتراك الا تخاذل القباءل الليبية في حماية عاصمتهم . اتبع الرابط – لا اخلاق ولا حشمة – ما فيش من يربيهم –
youtube.com/watch?v=vykpZrnH_0U
ما يحدث في فنادق بنغازي – ومن وراء الهجوم على طرابلس – العسكريات الهجالات – اليهوديات والفاسدات –
youtube.com/watch?v=VQXecydZhBg
youtube.com/watch?v=VQXecydZhBg
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