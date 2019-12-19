اخبار ليبيا الان

حكومة الوفاق تقرر طلب الدعم النوعي واللوجستي من تركيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حكومة الوفاق تقرر طلب الدعم النوعي واللوجستي من تركيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • الامن الوقاءي الليبي المسلالامن الوقاءي الليبي المسلح .:
    الخطر الان ليس من تركيا الخطر من اليهود الليبيين في بنغازي – وادعاءهم بان المسلمين ارهابيين – وبنغازي عبارة عن بلاد الخمارات وبنات السلطانة والدعارة والفجور – يعني دخولهم لطرابلس سيسبب كارثة اخلاقية ومحمية من كلاب حفتر المجرم الضالة – يعني ضروري عالقباء الليبية زي بني وليد والزنتان وترهونة والعبيدات وصرمان وغيرهم – ات ينتبهوا لهذا الموضوع وعدم الانجرار وراء الجيش الذي ترك مهمته الاساسية وهي حماية الحدود – وتفرغ للهجوم على طرابلس ومحاولة سلب ونهب أرزاق الناس وتخريب العاصمة وممتلكات الدولة بدون اي وجه حق .
    وان يلتحمون مع الشرطة الليبية وضباط الامن ولجنة الأوقاف الاسلامية في المنطقة الغربية وخاصة في العاصمة طرابلس. يعني ما الذي جعل الوفاق تستنجد بالأتراك الا تخاذل القباءل الليبية في حماية عاصمتهم . والدولة المدنية .

    رد

  • الامن الوقاءي الليبي المسلالامن الوقاءي الليبي المسلح .:
    الخطر الان ليس من تركيا الخطر من اليهود الليبيين في بنغازي – وادعاءهم بان المسلمين ارهابيين – وبنغازي عبارة عن بلاد الخمارات وبنات السلطانة والدعارة والفجور – يعني دخولهم لطرابلس سيسبب كارثة اخلاقية ومحمية من كلاب حفتر المجرم الضالة – يعني ضروري عالقباء الليبية زي بني وليد والزنتان وترهونة والعبيدات وصرمان وغيرهم – ات ينتبهوا لهذا الموضوع وعدم الانجرار وراء الجيش الذي ترك مهمته الاساسية وهي حماية الحدود – وتفرغ للهجوم على طرابلس ومحاولة سلب ونهب أرزاق الناس وتخريب العاصمة وممتلكات الدولة بدون اي وجه حق .
    وان يلتحمون مع الشرطة الليبية وضباط الامن ولجنة الأوقاف الاسلامية في المنطقة الغربية وخاصة في العاصمة طرابلس. يعني ما الذي جعل الوفاق تستنجد بالأتراك الا تخاذل القباءل الليبية في حماية عاصمتهم . اتبع الرابط – لا اخلاق ولا حشمة – ما فيش من يربيهم –
    youtube.com/watch?v=vykpZrnH_0U

    رد

  • ما يحدث في فنادق بنغازي – ومن وراء الهجوم على طرابلس – العسكريات الهجالات – اليهوديات والفاسدات –
    youtube.com/watch?v=VQXecydZhBg

    youtube.com/watch?v=VQXecydZhBg

    رد