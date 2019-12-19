الإفراج عن صحفية سودانية بعد ساعات من احتجازها في طرابلس
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
19 December, 2019
أعلنت الإعلامية السودانية المقيمة في العاصمة طرابلس آسيا الجعفري إطلاق سراحها بعد ساعات من احتجازها.
وقالت الجعفري في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” إنه تم إطلاق سراحها ليلة أمس مؤكدة أنها بصحة جيدة
وأكدت الجعفري أنها ستسرد جميع المعلومات المتعلقة بما حدث معها في تقرير مفصل بشكل رسمي عبر السفارة السودانية للبيبا.
وكانت مصادر أعلنت اختفاء الجعفري، الأربعاء، بعد اقتيادها لجهة غير معلومة، والتحقيق معها لساعات.
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