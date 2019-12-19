أعلنت الإعلامية السودانية المقيمة في العاصمة طرابلس آسيا الجعفري إطلاق سراحها بعد ساعات من احتجازها.

وقالت الجعفري في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” إنه تم إطلاق سراحها ليلة أمس مؤكدة أنها بصحة جيدة

وأكدت الجعفري أنها ستسرد جميع المعلومات المتعلقة بما حدث معها في تقرير مفصل بشكل رسمي عبر السفارة السودانية للبيبا.

وكانت مصادر أعلنت اختفاء الجعفري، الأربعاء، بعد اقتيادها لجهة غير معلومة، والتحقيق معها لساعات.