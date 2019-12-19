بليحق يكشف تحركات البرلمان بشأن سحب الاعتراف بحكومة الوفاق

أكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن رئاسة المجلس دعت الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي لسحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي على أنه الحكومة الشرعية لليبيا.

وأضاف بليحق لوكالة نوفا “أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تواصل مع عدد من زعماء الدول العربية والأفريقية وهو في تنسيق متواصل معهم لحثهم على اتخاذ قرار شجاع يسحب الاعتراف بحكومة فايز السراج كممثل لليبيا، نظرا لأنها حكومة غير منتخبة ولم تنل الثقة من مجلس النواب، بصفته الجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا المنتخبة مباشرة من الشعب الليبي.”