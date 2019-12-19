هل استجابت حكومة الوفاق لدعوة تركيا بشأن الدعم العسكري؟

أخبار ليبيا24

أفادت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق بموافقة مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة على دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال قوات من الجيش التركي إلى طرابلس لمساندتها ضد الجيش الوطني.

ولم تعلن حكومة الوفاق بشكل رسمي ما إن كانت قد قبلت الدعوة التركية، لكن قناة ليبيا الأحرار قالت على تويتر، “إن مجلس الوزراء بحكومة الوفاق قرر في اجتماع، استثنائي ضم قيادات عسكرية، الموافقة على تفعيل مذكرة التفاهم العسكرية مع أنقرة وقبول عرض الدعم النوعي من تركيا”.

وأعلن أردوغان، الأربعاء، أن بلاده ستعزز التعاون مع حكومة الوفاق ومستعدة لتقديم دعم عسكري للحكومة في طرابلس.

وأضاف أنه أبلغ حكومة الوفاق، بأن تركيا “ستسرع وتيرة التعاون معها، وقلنا لهم إننا مستعدون دائماً لتقديم المساعدة إذا احتاجوها، من التعاون العسكري والأمني إلى الخطوات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بحقوقنا البحرية”.

وفي يوم 27 أكتوبر وقعت تركيا مع حكومة الوفاق اتفاقيات تضمنت التعاون العسكري. وأعلنت تركيا أكثر من مرة سابقا أنها قد ترسل قوات إلى ليبيا، إذا طلبت حكومة الوفاق، ذلك لكن ذلك لم يحدث بعد.

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