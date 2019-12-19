برلماني أوروبي: الاتفاق الليبي مع تركيا يضر بالدول الأعضاء

قال نائب رئيس البرلمان الأوروبي، فابيو كاستالدو، إن بروتوكول الاتفاق الثنائي الموقع بين حكومة الوفاق وتركيا، ينتهك القانون الدولي للبحار، ويخرق مبدأ علاقات حسن الجوار والسيادة على المناطق البحرية للدول الساحلية المجاورة .

مضيفا أنه يتجاهل الحقوق المشروعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل اليونان وقبرص، بشكل واضح ولا شك فيه.

ودعا كاستالدو، الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل إلى التدخل بشأن الإجراءات الملموسة التي يعتزم اتخاذها للدفاع عن حقوق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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