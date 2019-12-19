الصغير يقلل من فرص نجاح مؤتمر برلين بشأن ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني |

19 December, 2019

قلل عضو مجلس النواب الهادي الصغير من فرص نجاح مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية.

وقال الصغير في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية “أعتقد أن فرص نجاح مؤتمر برلين ضئيلة جدا خاصة بعد الاتفاقية الموقعة بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وأنقرة” معتبرا أن هذه الاتفاقية ستؤثر على الموقف الأوروبي والموقف الدولي بالكامل كما أنها مرفوضة من الشعب الليبي.

وأعرب الصغير عن تطلعه لأن يتمكن الجيش الليبي من تحقيق انتصارات على الأرض ويتمكن من حسم المعركة وتحرير العاصمة طرابلس ليجري بعد ذلك عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية.