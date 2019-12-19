اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين وزارتي التعليم والعمل

عقد رئيس اللجنة المشتركة للتعاون بين وزارة التعليم ووزارة العمل إبراهيم شيتة اليوم الخميس اجتماعا مصغرا مع مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل مسعود أبوستة بحضور عضو اللجنة حمدي المسلاتي ومدير إدارة التخطيط بمركز المعلومات وليد الشريف.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن الاجتماع الذي عقد بمقر مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل يعد تمهيديا لعقد الاجتماع العشرين للجنة نهاية الأسبوع القادم بحضور مديري مركز المعلومات بالوزارتين.

وأكد المجتمعون على دور هذين المركزين في ضبط مدخلات التعليم ووضع الاستراتيجية العامة لاستيعاب مخرجاته وربط كل ذلك باحتياجات سوق العمل.

وأشار شيتة خلال الاجتماع إلى مشروع “مؤشر” الذي أحيل على مركزي المعلومات منذ فترة لدراسته وإبداء ملاحظاتهما عليه من أجل الخروج بآلية تسهم في ربط وزارة التعليم بوزارة العمل والتأهيل بما يحقق ما تطمح إليه الوزارتين من سياسات وأهداف منشودة.

واتفق المجتمعون في نهاية الاجتماع على ضرورة التنسيق بمتسع من الوقت مع اللجنة بشأن الموعد المناسب لعقد الاجتماع بحيث يتم إخطار أعضاء اللجنة بالخصوص.