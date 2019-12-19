توافق مصري ألماني لحل أزمة ليبيا

تصدر الملف الليبي مكالمة هاتفية جمعت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث أكد الطرفان ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حل للأزمة الليبية يتضمن جميع جوانب القضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن ميركل أكدت حرصها على تبادل وجهات النظر والرؤى مع السيسي بشأن التطورات الأخيرة على الساحة الليبية. مضيفة أن بلادها تسعى لإيجاد حل سياسي في ليبيا،

من جهته، جدد السيسي التأكيد على موقف مصر الساعي إلى وحدة واستقرار وأمن ليبيا، ودعمها لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة التي تمثل تهديداً ليس فقط لليبيا؛ بل أيضاً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.

كما شدد السيسي على ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي، موضحا أن الجهود المصرية تهدف لتلبية طموحات الشعب الليبي في عودة الاستقرار وبدء عملية التنمية الشاملة على كامل التراب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية