الصحفي رضا فحيل.. 5 أيام من الإخفاء القسري

ما يزال مصير الصحفي رضا فحيل البوم مجهولاً بعد انقطاع الاتصال به منذ 5 أيام فور وصوله إلى مطار معيتيقة في طرابلس قادماً من تونس.

وذكرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق أن جهاز المخابرات هو من اقتاد البوم إلى مكان مجهول من المطار، مُطالبة الجهاز بتوضيح سبب هذه الخطوة التي وصفتها بـ”غير المقبولة” خاصة في ظل ما تمر به البلاد من ظروف.

وتحدث أفراد من أسرته عن أنهم تلقوا اتصالاً من رضا فور هبوط طائرته بمعيتيقة لإخبارهم بوصوله والمجيء لنقله إلى البيت، قبل أن يختفي ويُقفَل هاتفه، دون الوصول إلى أي أثر يدلّهم على مكانه.

ولاقى خبر انقطاع الاتصال مع البوم تفاعلاً واسعاً من قبل زملائه الصحفيين في طرابلس وخارجها، مُطالبين بالكشف عن مكان وجوده وأسباب اختفائه.

وأصدرت البعثة الأممية في ليبيا بياناً أعربت خلاله عن قلقها إزاء الاختفاء القسري للصحفي رضا فحيل، مؤكدة أنها ستتابع القضية مع الجهات المعنية، كما طالبت بإطلاق سراحه أو تحويله إلى الجهات القضائية المختصة.

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