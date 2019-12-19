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أنباء حول قبول حكومة الوفاق بالتدخل العسكري التركي في ليبيا ولجنة الدفاع بمجلس النواب تحذّر

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طبرق-العنوان

ذكرت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق بموافقة مجلس الوزراء بالحكومة على دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال قوات من الجيش التركي إلى طرابلس لمساندتها لمواجهة القوات المسلحة الساعية إلى تحرير العاصمة من الجماعات المسلحة المسيطرة عليها منذ سنوات.

وفي وقت لم تعلن حكومة الوفاق بشكل رسمي ذلك، قالت قناة ليبيا الأحرار على تويتر “إن مجلس الوزراء بحكومة الوفاق قرر في اجتماع، استثنائي ضم قيادات عسكرية، الموافقة على تفعيل مذكرة التفاهم العسكرية مع أنقرة وقبول عرض الدعم النوعي من تركيا”.

وجدد الرئيس التركي، يوم الأربعاء، في جنيف بعد منتدى عن الهجرة، تأكيد أن بلاده ستعزز التعاون مع حكومة الوفاق ومستعدة لتقديم دعم عسكري للحكومة في طرابلس.

وعلى الفور، حذّرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، من مغبة المضي قدمًا في طلب التدخل التركي على الأرض.

ودعت اللجنة، بعد ورود الأنباء حول قبول حكومة الوفاق للتدخل التركي، إلى استهداف أي شيء يتحرك على الأرض مرتبط بالأتراك، كما طالبت باستهداف أماكن “الخونة وعملاء الأتراك” في أي مكان. وجددت اللجنة، مطالبها لجامعة الدول العربية باتخاذ موقف حازم حيال التدخل التركي في ليبيا.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • لا يستطيع اردوغان ان ينقذ الخوان بعد ان اعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى ان مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وانها لن تسمح لاحد بالتفكير فى السيطرة على ليبيا او السودان فهى امن قومى وراينا دعم سعودى لموقف مصر فى ليبيا وجعجعة اردوغان شئ والواقع شئ وفى حالة الشطط تتدخل المخابرات لتحذيره من ارسال جنود للتهلكة رغم تحذيرات المعارضة التى تسيطر على انقرة واسطنبول ولذلك لو فعل أردوغان ذلك فهو كما قال اردوغان احمق لان معظم جنوده سيغرقوا فى البحر او تسقط طائراتهم على يد الجيش الليبى والمصرى ودعم سعودى امارتى جوى وبحرى بينما على البر قبل ان يحمل الف جندى فى البواخر سيجد مائة الف جندى مصرى فى طرابلس ومصراطة وسرت ويحسم الموقف على الارض واقصى مايتمناه عمل شبورة لوقف اطلاق النار قبل تحرير طرابلس بالكامل لابقاء الخوان فى المشهد السياسى وهذا فات اوانه ايضا

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