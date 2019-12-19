أنباء حول قبول حكومة الوفاق بالتدخل العسكري التركي في ليبيا ولجنة الدفاع بمجلس النواب تحذّر

طبرق-العنوان

ذكرت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق بموافقة مجلس الوزراء بالحكومة على دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال قوات من الجيش التركي إلى طرابلس لمساندتها لمواجهة القوات المسلحة الساعية إلى تحرير العاصمة من الجماعات المسلحة المسيطرة عليها منذ سنوات.

وفي وقت لم تعلن حكومة الوفاق بشكل رسمي ذلك، قالت قناة ليبيا الأحرار على تويتر “إن مجلس الوزراء بحكومة الوفاق قرر في اجتماع، استثنائي ضم قيادات عسكرية، الموافقة على تفعيل مذكرة التفاهم العسكرية مع أنقرة وقبول عرض الدعم النوعي من تركيا”.

وجدد الرئيس التركي، يوم الأربعاء، في جنيف بعد منتدى عن الهجرة، تأكيد أن بلاده ستعزز التعاون مع حكومة الوفاق ومستعدة لتقديم دعم عسكري للحكومة في طرابلس.

وعلى الفور، حذّرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، من مغبة المضي قدمًا في طلب التدخل التركي على الأرض.

ودعت اللجنة، بعد ورود الأنباء حول قبول حكومة الوفاق للتدخل التركي، إلى استهداف أي شيء يتحرك على الأرض مرتبط بالأتراك، كما طالبت باستهداف أماكن “الخونة وعملاء الأتراك” في أي مكان. وجددت اللجنة، مطالبها لجامعة الدول العربية باتخاذ موقف حازم حيال التدخل التركي في ليبيا.