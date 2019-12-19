أكد وزير الخارجية الإيطالي والتعاون الدولي لويجي دي مايو إنه “لم يسبق في أي وقت مضى بروز الحاجة للأمم المتحدة لحل أزمة أساسية مثل الأزمة الليبية”.

وبحسب وكالة آكي قال دي مايو خلال مشاركته والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في احتفالات الذكرى الـ25 لإقامة قاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد في مدينة برينديزي (مقاطعة پوليا ـ جنوب)، الخميس،: “إننا ندعم جميع الجهود المبذولة لجمع كل الجهات الفاعلة الرئيسية في ليبيا، حول طاولة حوار خلال مؤتمر برلين، وإيجاد حل سلمي لصراع، حرب أهلية تشهد في اللحظة الراهنة سلسلة من التدخلات الخارجية التي تجعلها حربًا بالوكالة”.

وحذر وزير الخارجية، من أن “هذا لا يعني مجرد اندلاع حرب في ليبيا وحسب”، بل “وكذلك، خطر انتشار الإرهاب على بعد بضع مئات الكيلومترات عن السواحل الإيطالية أيضًا”، فضلا عن “عدم الاستقرار في كثير من بلدان شمال إفريقيا”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى القول إن عدم الاستقرار “قد يعم منطقة الساحل أيضًا”، الأمر الذي “يعني مشكلة كبيرة لمنطقة المتوسط، وكذلك فرصة كبيرة ضائعة لتنمية أعمالنا، وبشكل خاص، بالنسبة لجنوب بلادنا”.