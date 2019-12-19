افتتاح مكتب اصدار الجوازات بمدينة ودان

احتفل صباح اليوم الخميس بمدينة ودان ببلدية الجفرة بافتتاح مكتب الجوازات والجنسية وشئون الاجانب بمدينة ودان . بحضور عميد واعضاء المجلس البلدي والاعيان والحكماء وآمر المنطقة العسكرية الوسطى وآمر الغرفة الامنية وعددا من الظبات بالقوات المسلحة العربية الليبية ورئيس فرع جوازات الجفرة وجمعا من المسئولين بالمؤسسات والجهات الرسمية والاهلية

وقال رئيس الفرع البلدي ودان في كلمة له بالمناسبة ان افتتاح قسم الجوازات بالمنطقة جاء بعد جهود كبيرة بذلت من عدة جهات استمرت مايزيد عن خمسة سنوات توزعت بين الاجراءات الرسمية والامكانيات المادية والتجهيزات ..

وقدم الشكر والتحية لاهالي ودان لمساهمتهم في دعم هذه الجهود بالعمل التطوعي والامكانيات المالية للتجهيزات المكتبية من الاثاث واجهزة الحاسوب وصيانة واعادة تأهيل المقر .

هذا وسيشرع المكتب في عمله بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة من الكوادر الادارية والفنية والامنية اعتبارا من بداية الاسبوع المقبل .