أبو الغيط: ليبيا مهددة بألا تعود دولة موحدة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن ليبيا مهددة بألا تعود دولة موحدة تحكم من عاصمة واحدة.

وقال أبو الغيط في مقابلة تلفزيونية إن ما حدث في 2011 يحتاج إلى كثير من التفكير والتدبر، لأن كل ما يمر به العالم العربي الآن من تبعاته، وتابع أن هناك أصحاب مساع ونوايا طيبة بالفعل، يحتاجون للتغيير ويؤمنون به.

وأكد أن هناك درجات وأساليب للتغيير لا توصلنا إلى تدمير البلدان، الموصل وحلب وحماة وحمص دُمرت، وليبيا حدث بها أشبه بسقوط للدولة، وهي مهددة بألا تعود كما عرفناها كدولة موحدة تحكم من عاصمة واحدة.

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