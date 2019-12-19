مجلس وزراء حكومة الوفاق يوافق على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني مع تركيا

وافق مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني خلال اجتماع استذنائي عقده اليوم الخميس، على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني مع تركيا الموقعة في 27 نوفمبر الماضي، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
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وافق مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني خلال اجتماع استذنائي عقده اليوم الخميس، على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني مع تركيا الموقعة في 27 نوفمبر الماضي، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
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بعد تفعيلها امسحوا بها مؤخرتكم كما سيفعل اردوغان وارسلوا الناتج لموزه فاردوغان حعجاع فعل اقصى ما يستطيع دون فائدة خلاص انتهى الدرس ياخوان ليس لكم مكان االقبور حتى السجون خسارة فيكم والمتغطى باروغان عريان وبعد ما سمع كلام السيسى الواضح تراجع عن الجعجعة واجل جلسة البرلمان فمن نجاربه السابقة مع ااسيسى هزم اردوغان وضيع الخوان مرسى مات واندفن والمرشد مرمى فى السجن فلماذا لم يرسل اردوغان قوات تخلصه اذا كان قادرا على ذلك وفى ااسودان باع البشير الذى اهداه جزيرة سواكن وسيبيع خوان ليبيا ويطلب الثمن لهذا يتوسل للروس فى التشاور على ارسال قوات
على الجيش الوطنى اغلاق المطارات والموانئ بمناطق الحرب فى مصراطة وطرابلس وزوارة مع ضرب ابراج المطار ومولداتﻻالكهرلاء وخزنات الوقود وارصفة ورافعات الموانئ فور
لن يضيف جديد فهو صفر على الشمال وقبل ان يفكر اردوغان الجبان فى نجتدتكم سيتم القبض عليكم وترحيلكم لمكان مجهول عند خاششقى
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