مجلس وزراء حكومة الوفاق يوافق على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني مع تركيا

وافق مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني خلال اجتماع استذنائي عقده اليوم الخميس، على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني مع تركيا الموقعة في 27 نوفمبر الماضي، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا