بالفيديو.. عماري زايد يعلن رفع الاعتصام بالجامعات وبدء الدراسة

أعلن عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المكلف محمد عماري زايد عن رفع الاعتصام في كل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدءًا من 21 ديسمبر 2019م

وأكد عماري في تسجيل مصور أن الوزارة دخلت في حوار مع نقابة أعضاء هيئة التدريس والموظفين وخلصوا إلى رفع الاعتصام حتى لا يتضرر الطلاب وتدارك التأخير الذي حصل في بداية العام الدراسي على أن يستمر الحوار بين الطرفين للوصول لمقترحات قابلة للتطبيق مؤكدا أن مقترح جدول المرتبات الموحد سيكون جاهز مع نهاية شهر مارس ليكون كل شيء جاهز في العام المالي 2021 .