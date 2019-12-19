السيسي يبحث مع ميركل الوضع في ليبيا ويؤكد موقف مصر الداعم لاستقرار ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي اليوم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عددا من الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن ميركل أكدت حرصها على تبادل وجهات النظر والرؤى مع السيسي فيما يخص التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، مؤكدة سعي بلادها للحل السياسي في ليبيا.

من جهته أكد السيسي موقف مصر الساعي إلى وحدة واستقرار وأمن ليبيا، ودعمها لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة التي تمثل تهديدا لليبيا وأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وكذا وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

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