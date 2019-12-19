مباحثات مصرية ألمانية حول الملف الليبي

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الملف الليبي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، إن الجانبين بحثا هاتفيا عددا من الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا.

وأكدت ميركل حرصها على تبادل وجهات النظر والرؤى مع السيسي فيما يخص التطورات الأخيرة على الساحة الليبية مشددة على سعي بلادها للحل السياسي في ليبيا، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود للعمل على إنهاء الأزمة الليبية من خلال مقترح شامل يتضمن جميع جوانب القضية.

وأشار السيسي إلى موقف مصر الساعي إلى وحدة واستقرار وأمن ليبيا، ودعمها لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل أيضاً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها، وكذا وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي، وهي الجهود التي تهدف لتلبية طموحات الشعب الليبي في عودة الاستقرار وبدء عملية التنمية الشاملة في شتى ربوع الأراضي الليبية.