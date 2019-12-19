صحة المؤقتة تبحث آلية تجهيز مستشفيات جالو

اجتمع مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة إسماعيل العيضه اليوم الخميس مع مدراء المستشفيات ببلدية جالو ومسؤول إدارة الخدمات الصحية في بلدية جالو بحضور رئيس المجلس التسييري جالو “محمد اشكينة” وعضو المجلس احمد محمد.

وناقش الاجتماع وضع المستشفيات بصفه عامة وعلى آخر التطورات في تجهيز مستشفى الطوارئ والمستشفى المركزي .

كما تم عرض الخطة التشغيلية لمستشفى جالو المركزي وآخر ما توصلت إليه وزارة الصحة من تجهيزات من أثاث ومعدات طبيه .

يذكر أن إدارة المستشفيات انتقلت بكامل إدارتها إلى مدينة جالو وسوف تشرف على الأعمال والتجهيزات لكي يتم افتتاح المستشفى المركزي خلال شهر يناير المقبل .