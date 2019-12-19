حكومة الوفاق تعلن رسميًا تفعيل الاتفاق الأمني مع تركيا

أخبار ليبيا24

بعد ورود أنباء حول موافقة مجلس الوزراء بحكومة الوفاق على دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال قوات من الجيش التركي إلى طرابلس لمساندتها ضد الجيش الوطني، أعلنت حكومة الوفاق بشكل رسمي اليوم الخميس، تفعيل مذكرة التفاهم الأمني الموقعة مع تركيا أواخر نوفمبر الماضي.

وقال مكتب الإعلام بحكومة الوفاق، إن مجلس الوزراء بحكومة الوفاق وافق في اجتماع استثنائي اليوم الخميس على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني الموقعة مع تركيا.

وذكر مكتب الإعلام بحكومة الوفاق، أن المجلس عقد اجتماعا استثنائيا في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وحضور النائبين أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، والوزراء، وأمراء المناطق العسكرية، استعرض فيه مستجدات الأوضاع محليا ودوليا.

وقال المكتب، “وافق المجلس بالإجماع خلال الجلسة على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في 27 نوفمبر الماضي”.

ووقعت حكومة الوفاق وتركيا في 72 نوفمبر 2019 في إسطنبول مذكرة تفاهم أمني، وجدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، في جنيف بعد منتدى عن الهجرة، التأكيد أن بلاده ستعزز التعاون مع حكومة الوفاق ومستعدة لتقديم دعم عسكري للحكومة في طرابلس.

وقال إنه أبلغ حكومة الوفاق، أن تركيا “ستسرع وتيرة التعاون معها، وقلنا لهم إننا مستعدون دائماً لتقديم المساعدة إذا احتاجوها، من التعاون العسكري والأمني إلى الخطوات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بحقوقنا البحرية”.

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