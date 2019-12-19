انطلاق حملة تبرع بالدم في مدينة الزنتان

تحت شعار “دمي لأهلي”، انطلقت في مدينة الزنتان حملة تبرع بالدم، نظمتها رابطة مشجعي الأهلي بالزنتان لمرضى الكلى والأورام بالتعاون مع مصرف الدم المركزي، وذلك في إطار الحملات التي أطلقتها جماهير الأهلي طرابلس في ربوع ليبيا.

وتأتي هذه الحملة ضمن النشاطات الاجتماعية للرابطة، بهدف تخفيف الألم والإسهام في رفع المعاناة عن المرضى المحتاجين للدم، وخاصة الفصائل النادرة منه، حيث سجل مصرف الدم حضورا كبيرا وتفاعلا ممتازا من مشجعي الأهلي ومن المتجاوبين مع هذه الحملة، التي ستقام في مناطق مختلفة كذلك، بتنظيم روابط أخرى.

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