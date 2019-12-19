المستشار صالح: الشعب الليبي سيقف صفاً واحداً في حال قدوم قوات عسكرية تركية لأرضنا

ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن الاتفاقية البحرية والأمنية بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أدروغان لا قيمة لها.

المستشار صالح أوضح في مقابلة مع صحيفة “الوطن” المصرية أن حال قدوم قوات عسكرية تركية إلى ليبيا سيقف الشعب الليبي كله صفاً واحداً لمقاومتها.

ولفت إلى أن هذا الاتفاق سرّع من إعلان الجيش الوطني عن المعركة العسكرية الحاسمة لتحرير طرابلس،مشيداً بدور مصر ودور الرئيس عبدالفتاح السيسي فى دعم الشعب الليبي،مؤكداً أن دور القاهرة حيال الأزمة الليبية لا يمكن لأحد أن يزايد عليه.

وإلى نص الحوار:

س/ أبدأ معك من مناقشة البرلمان التركى للاتفاقية الأمنية والبحرية ومحاولة تمريرها فى أسرع وقت ممكن، كيف ترى هذا الإصرار؟

ج/ دعنى أرد عليك بسؤال: لماذا فايز السراج لم يقم بعرض الاتفاقية على مجلس النواب الليبى؟

س/ هذا أمر يفترض أنه ضمن الاتفاق السياسى «اتفاق الصخيرات».. أليس كذلك؟

ج/ هذا الاتفاق الذى أبرم بين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وفايز السراج لا معنى له، وخطوة وضعه أمام البرلمان التركى لا معنى لها، والاتفاق لكى يكون صالحاً وله معنى يجب أن يعتمد من الأطراف الأخرى، هذه معاهدة دولية، ولكى يكون لها آثارها يجب أن توقع بين الطرفين بالطرق الشرعية، أيضاً أصول أى اتفاقية أو معاهدة أن الذى يوقعها يجب أن يكون رئيس الدولة المنتخب وليس رئيس دولة مفروضاً على الليبيين، وبالتالى فإن الاتفاق لا قيمة له ما لم تعتمده السلطة التشريعية فى البلاد، ممثلة فى مجلس النواب المنتخب، هذه وجهة نظرنا. «أردوغان» عرض الاتفاقية على مجلس النواب فى دولته، ولم يعرض «السراج» الاتفاقية على مجلس النواب فى دولته، وبالتالى أؤكد مرة أخرى أن الاتفاق لا قيمة له، بالإضافة إلى أن من وقع هذا الاتفاق لا صفة له.

س/ البعض وصف موقف «السراج» بـ«الخيانة» حين وقع معاهدة تتعلق بثروات ليبيا وجلب قوات من الخارج، كيف ترى ذلك برأيك؟

– نحن نراها خيانة، لكن «السراج» تابع لتركيا كأنه مجرد موظف عند الأتراك يقولون له «يمين يمين.. شمال شمال»، خلافنا لأسباب سياسية لكن لا يمكن أن نختلف على أن ليبيا أولاً، وما وقع عليه «السراج» قوبل بالرفض من الشعب الليبى، وبالتالى لا يستطيع «السراج» أن يمرر هذه الاتفاقية، ولن يتجرأ «السراج» على طلب أى قوات تركية إلى ليبيا، لأن عندها سيقف الشعب الليبى صفاً واحداً، والشعب الليبى لديه تاريخه وطريقه فى مقارعة الاستعماريين والمتدخلين فى الشأن الليبى.

س/ إذن أنت تقول إنه إذا قدمت قوات تركيا إلى ليبيا سيتحول الليبيون إلى مقاومة شعبية، أليس كذلك؟

– سيقاومون جميعاً وسيكونون صفاً واحداً، ولن يستطيع «السراج» أن يفعل ذلك، هذا ما أعتقده.

س/ فى الفترة التى سبقت هذا الاتفاق تحدث الرئيس التركى عما يسميه «أمجاد العثمانيين» وتحدث عن ليبيا، هل يعد الاتفاق ترجمة لما يقوله؟

ج/ الأتراك ليس لديهم أمجاد فى الوطن العربى، خصوصاً فى ليبيا، أمجادهم كانت الضرائب والتخلف والقهر والجهل والابتزاز والاستغلال الذى استمر لقرون، وفى النهاية سلموا ليبيا للإيطاليين وفق اتفاقية «لوزان» سنة 1912، هل هذه تعتبر أمجاداً؟ هل هو يفكر أن ليبيا ليست دولة عربية؟ ليبيا دولة عربية وأى دولة عربية أقرب لنا من تركيا من كل النواحى، سواء من الدم أو اللغة والجوار، وإذا كان هناك تدخل فى ليبيا لحماية الليبيين يكون من الدول المجاورة وليس من «أردوغان».

س/ دعوت إلى تشكيل حكومة ليبية جديدة تتكون من أقاليم ليبيا الثلاثة، ما الفارق بين هذا المقترح والمجلس الرئاسى الحالى؟

ج/ هذا الأمر باتفاق من مجلس النواب الليبى، الذى قرر أن المجلس الرئاسى بدلاً من أن يكون من 9 نواب يكون من 3 عن كل إقليم شخص، وقد ضمن مجلس النواب هذا الاتفاق فى الإعلان الدستورى، وبالتالى اختيار رئيس ونائبين أصبح عملاً دستورياً فى حال تم ذلك عن كل إقليم شخص يمثلون رئيس الدولة ويكلفون رئيساً للوزراء يعرض برنامج حكومته على مجلس النواب، ويأخذ ثقته من المجلس ويؤدى اليمين ثم يباشر عمله.

س/ لكن الطرف الآخر يرى أن جلسات «النواب» تفتقد الشرعية فى ظل غياب عدد كبير من النواب إلى جانب كتلة معارضة، ما ردك على ذلك؟

ج/ لا، كون نائب ما لا يحضر فإن هذا لا ينفى عن مجلس النواب الشرعية، مجلس النواب يأخذ قراراته بنصاب معين، والنصاب متوافر فى كل القرارات، لكن نائباً يغيب أو نائباً يعارض جلسة فإن هذا لا يعنى شيئاً.

س/ هل هذا برأيك محاولة انقلاب على شرعية مجلس النواب المنتخب؟

ج/ لا.. هى محاولة يائسة وبائسة من «السراج»، هناك اختلافات فى المطامع والوطنية، لكن على سبيل المثال فى أحد اجتماعاتنا بمصر حضر حوالى 91 نائباً، من بينهم 30 أو 40 من المؤيدين، إضافة إلى أن هناك رفضاً من المجتمع الدولى لأى انقسام فى مجلس النواب الليبى، لأن أى انقسام به لعدة مجالس يعنى أن ليبيا أصبحت عدة دول، حتى فى الدول التى تتعدد فيها الولايات والوزارات تكون هناك سلطة تشريعية واحدة، مثلاً الهند بها ولاية يطلق على من فيها وصف وزير وحكومة، لكن السلطة التشريعية التى تشرع وتراقب واحدة، وغير ذلك هو عبث.

س/ أنت تؤكد دوماً على الحل السياسى لكن يبدو أن الطرف الآخر قرر عسكرة الأمر، هل يريد أن تتحول الأمور إلى حرب؟

ج/ السراج لا حيلة له، لا يستطيع أن يأمر بشىء أو يمنع آخر، منذ نحو أسبوع عناصر الميليشيات طردته من مكتبه وأخذت سياراته، وتم تهريبه من الباب الخلفى، هل هذا الشخص يستطيع أن يأمر أحداً؟.. هو لا حول ولا قوة له ولا يستطيع أن يفعل شيئاً.

س/ من الحاكم الفعلى داخل هذه الميليشيات؟

ج/ العصابات المختلفة، بدليل أنها تتقاتل فيما بينها فى «طرابلس»، هى ميليشيات لا تنضبط وفق إجراءات عسكرية أو رئاسيات، هى مجموعات مسلحة كل واحد منها آمر على نفسه.

س/ قبل أيام كان «السراج» فى «الدوحة» وفى نفس اليوم انتقل إلى «إسطنبول» بشأن تفعيل الاتفاق الأمنى والبحرى، التحرك بين قطر وتركيا، ما تفسيرك لذلك؟

ج/ يطلب المساعدة والعون، «السراج» الآن «يعيط» لأن الخناق ضاق على رقبته، الجيش الوطنى الليبى الآن داخل طرابلس، وبالتالى هو الآن يطلب نجدته، وهو يعتقد الآن أن الأتراك سيبعثون قوات للسيطرة على ليبيا، وهذا أمر استفزازى وحتى للدول المجاورة.

س/ ما تفاصيل تحركاتك مع اليونان وربما قبرص فى إطار مجابهة الاتفاق الأمنى والبحرى بين أردوغان والسراج؟

ج/ نحن اتفقنا طبعاً مع اليونانيين، وأرسلنا لكل العالم بمن فى ذلك الأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى، بأن هذه الاتفاقية غير قانونية وغير مشروعة وأنها مرفوضة، واليونانيون حقيقة مهتمون بأنفسهم بإبلاغ الاتحاد الأوروبى بأن هذه تحركات استفزازية وغير مقبولة، أيضاً طلبنا من «الأمم المتحدة» عدم تسجيل هذه الاتفاقية وفق اتفاقية «جنيف» التى تنص على أن المعاهدة لكى تعترف بها الدول يجب أن تسجل لدى الأمم المتحدة، طلبنا عدم التسجيل وأعتقد أنها لن تسجل، لأنها لم تعتمد من البرلمان الليبى.

س/ وفيما يتعلق بالموقف المصرى، ماذا عن آخر تطورات التنسيق بينكم وبين «القاهرة» حيال الأزمة الليبية؟

ج/ مصر معنا منذ البداية، مع الشعب الليبى، بدون تردد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كل المحافل يقول إن مجلس النواب الليبى هو السلطة الشرعية الفعلية الوحيدة فى ليبيا، وإن مصر مع الجيش الوطنى الليبى حتى يحرر ليبيا من كل العصابات الإجرامية، وأكد الرئيس السيسى ويؤكد أن حكومة ليبيا رهينة للمجرمين، وهذا صحيح، أيضاً السيد رئيس مجلس النواب المصرى الدكتور على عبدالعال معنا فى كل المحافل الدولية يقف بشدة مع الليبيين وعدم قبول الأجسام الأخرى غير مجلس النواب الليبى، وأيضاً فى اجتماع الاتحاد البرلمانى الدولى القادم سيكون داعماً لنا فى مطالباتنا بسحب اعتماد حكومة فايز السراج.. مصر لا يزايد عليها أحد فى مواقفها مع الليبيين.

س/ المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى أصدر بياناً يقول فيه إن مصر تدعم جماعات خارجة عن الشرعية، ما تعليقك وردك؟

– من هذه الجماعات غير الشرعية؟ الجيش الوطنى الليبى، ضباط بمختلف الرتبات، وضباط من خيرة الخريجين من الكليات العسكرية من خيرة الشباب المدربين على أعلى مستوى من التدريب، حتى لما تنظر فقط إلى ملابسهم تعرف الفرق من ملابسهم مقارنة بملابس المجموعات الأخرى، هذا جيش نظامى منضبط، لكن فى المقابل ما الذى لدى «السراج»؟ ميليشيات التاجورى وميليشيا الككلى وغنيوة والبقرة… وغيرهم.

س/ هل هناك بنود معينة رشحت عنها معلومات إليكم بخصوص الاتفاق الأمنى والبحرى الذى لم تعلن بنوده بعد؟

ج / الحقيقة أنه ليس هناك قواعد عسكرية حسب ما يظهر لنا، لكن الحقيقة هى عملية استجداء لإرسال بعض الخبراء العسكريين والسلاح، لكن مهما كانت لم تعتد ولن نعترف بها، ولا تخيف، فالمقصود بها استفزاز من أجل النفط والتنقيب فى البحر المتوسط.

س/هل مصر مقصودة من هذا الاتفاق؟

ج/ بالتأكيد.. هذا استفزاز، عندما يفكر فى إرسال قوات إلى البحر المتوسط فهذا استفزاز، وهو لما ينقب فى مياه إقليمية يعتقد أنها حدود بحرية بين تركيا وليبيا، فنحن ليس لنا حدود بحرية مع تركيا، بيننا دول.

ماذا عن التحركات الأخرى خلال الفترة القادمة؟

– سأكون فى زيارة إلى قبرص يوم 28 من هذا الشهر، وسنكون فى زيارة إلى أمريكا خلال يناير 2020، ولا أعرف حتى اللحظة إذا كان المشير خليفة حفتر سيرافقنى خلال زيارتى إلى الولايات المتحدة أم لا.

س/ سيادة المستشار، ماذا تريد تركيا من ليبيا؟

ج/ استفزاز وابتزاز للضعفاء، تركيا لو كانوا يقدرون الأمور الإنسانية ولو حتى بشكل له علاقة بالدين كيف يتم إبرام اتفاقية مع دولة منقسمة وتبحث عن طرف ضعيف وتملى عليه ما تريد، نحن كجماعة قانون نسميه عقد إذعان، فى عقد الإذعان الشروط التى يمليها طرف يقبلها الطرف الآخر دون مناقشة وتوقع بدون مناقشة، مستغلاً حالة الضعف والانقسام للأسف الشديد، كان يمكن أن ينتظر لحين الانتهاء من الانقسام ويتم انتخاب رئيس شرعى ليبى ومن ثم تنظم دول البحر المتوسط حدودها، وهذا ما دعا الجيش الوطنى الليبى إلى تسريع عملية تحرير «طرابلس».

س/ لكن قناة «الجزيرة» القطرية علقت بعد إعلان المشير «حفتر» بقولها إن «حفتر» يعلن ساعة الصفر للمرة الرابعة، ما ردك على ما تقوله «الجزيرة» ودورها فى ليبيا؟

ج/ لم يعلن الدخول إلى العاصمة إلا هذه المرة، والجيش الوطنى لم يكن لديه نية للتسرع فى دخول العاصمة، كان يدخل فى بعض الوقت، لكن الجيش يرى السكان والمجموعات المسلحة التى تدخل إلى الشوارع والبيوت، وبالتالى فإن استخدام الأسلحة الثقيلة أو الطائرات فى هذه الحالة سيتضرر الناس منه، وبالتالى الجيش قام بعملية عسكرية معينة على أساس استنزاف قوة هذه الجماعات، وفعلاً هذا تم. الاتفاقية التى تمت بين «أردوغان» و«السراج» بدلاً من أن تدخل قوات تركية فإن جيشنا الوطنى هو الذى يدخل.

س/ هل يضع الجيش الوطنى الليبى فى حسبانه مواجهة عسكرية مع الأتراك حال قدوم قوات لهم إلى «طرابلس»؟ وهل هذا وارد فى سيناريوهات المعركة بالنسبة لـ«طرابلس»؟

ج/ حال قدوم قوات تركية فى هذه الحالة كما قلت ستكون مقاومة من الشعب الليبى كله، حتى أولئك المؤيدون لـ«السراج» عندما وصل الأمر إلى نقطة استقدام قوات عسكرية تركية رفضوا التعامل معه، حتى إن المشكلات بين الميليشيات و«السراج» كانت بسبب هذا، بعضهم رفضوا استقدام قوات عسكرية تركية، لن يسمح أحد بقدوم القوات العسكرية التركية، وأعتقد أن فايز السراج لن يستطيع.

س/ دعنى أسألك عن مرحلة الحل السياسى، كيف سيكون التعامل مع الإخوان والميليشيات، لن يلغى وجودهم بطبيعة الحال؟

ج/ التعامل سيكون طبقاً للقانون، لن يكون هناك أسير ولا جريح ولا شخص يسلم سلاحه وتتم معاملته معاملة سيئة، ديننا وقانوننا يفرضان علينا التعامل مع الأسرى والجرحى بكل احترام حتى لو كانوا أجانب، وبالتالى أى شخص يسلم نفسه أو أسير أو جريح يجب أن يعامل معاملة جيدة، أما من ارتكبوا جرائم بحق الليبيين فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، والقضاء الليبى موجود وبه قضاة لهم خبرة طويلة فى هذا المجال، ستعرض عليهم كل هذه الأمور وهم أصحاب الكلمة.

س/ هل تعتقد أن الإخوان سيتركون سلاحهم فى ظل أن ليبيا باتت رأس الحربة بالنسبة لهم بعد خسارتهم مصر وسوريا والسودان والمشكلات التى تواجههم فى تونس؟

ج/ فى ليبيا لم تكن أبداً دولتنا حاضنة للجماعات، الطرف الآخر سيطر على البنك المركزى، هم يقاتلون فقط من أجل المال ليس لهم قناعة معينة أو وطنية، باستثناء الجماعات المؤدلجة مثل «القاعدة». لكن الشباب الذين يقاتلون ضد الجيش الوطنى يعطون لهم المال حتى يستمروا فى القتال، وهم يقاتلون حتى الموت أو الأسر.

س/ حسب معلوماتك، هل هناك نطاق زمنى فيما يتعلق بالعملية العسكرية للجيش الوطنى لحسم معركة «طرابلس»؟

ج/ لا.. العملية لا يمكن لأحد أن يقول إن لها إطاراً زمنياً، لكن أنا أتوقع أن تكون سريعة، وفى ظل التقدمات التى يحققها الجيش الوطنى الآن فهو يسير بشكل جيد.

س/ التقيت غسان سلامة المبعوث الأممى إلى ليبيا، ما أهم ما دار خلال هذا اللقاء، خصوصاً الحديث عن مؤتمر برلين؟

ج/ تم إطلاع السيد غسان خلال هذا الاجتماع على آخر التطورات فى ليبيا، والتأكيد له أن اتفاق الصخيرات فقد قيمته القانونية، باعتبار أن بنوده لم ينفذ منها أى شىء واستمراره لهذا المدة الطويلة بالمخالفة للاتفاق السياسى أثر فى حياة الليبيين، أيضاً لقد عبرت للمبعوث الأممى السيد غسان سلامة عن دهشتى بشأن تمسك المجتمع الدولى بمحافظ مصرف ليبيا المركزى، رغم أن هذا المحافظ انتهت ولايته وقد تم عزله قبل إبرام الاتفاق السياسى.

س/ ماذا عن التهديدات التركية فى سياق هذا اللقاء؟

ج/ سألت عن موقف «الأمم المتحدة» من تهديدات الرئيس التركى أردوغان بالتدخل العسكرى فى ليبيا، كما تمت مطالبة البعثة الأممية فى ليبيا بسرعة إبعاد فايز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزى، ووضع آلية لتوزيع الثروة بين الليبيين على أن يكون ذلك بالتساوى، وأن يكون هناك استماع لهم واحترام لإرادتهم فى مؤتمر «برلين» وغيره.

س/ وماذا عن مسألة إعادة تشكيل المجلس الرئاسى؟

ج/ فيما يتعلق بمسألة إعادة تشكيل المجلس الرئاسى من رئيس ونائبين وحكومة وطنية منفصلة تمثل الأقاليم الثلاثة، فإن هذا بالفعل سيؤدى إلى حدوث اتفاق بين الليبيين على أن يضع له مؤتمر «برلين» مظلة دولية ترعاه وتراقب تنفيذه، وهذا الأمر كما ذكرت يأتى طبقاً للإعلان الدستورى. أيضاً فى هذا الإطار أخبرت السيد غسان سلامة بألا يتم اختيار من يحكم ليبيا خلال مؤتمر برلين، حتى يتم تجنب ما حدث خلال اتفاق الصخيرات، وأن يكون هناك احترام لإرادة الشعب الليبى.

س/ أخيراً، كنت فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، ما الذى تود أن تقوله عن هذا الحدث وعن مصر؟

ج/ تشرفت بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لى لحضور حفل افتتاح منتدى شباب العالم، والحقيقة رأيت إنجازات مصرية خالدة، وكل إنجاز منها يدل على أن هناك ذكاء وبعد نظر، وأن هناك تقديراً للشباب فيما يتعلق بالتنمية، الشباب هم صناع التنمية وهم القوة المحركة والدافعة لها. بالإضافة إلى أن مصر بدعوة هؤلاء الشباب بدلاً من أن يكون لديها سفير واحد أصبح لديها آلاف السفراء الذين ينقلون ويتحدثون عن صورتها وعن حضارة مصر كما عرضت فى الافتتاح، هذا مكسب كبير، والرئيس عبدالفتاح السيسى استطاع ردم الهوة التى كانت بين الحكام والشباب، وأصبح الوضع فى الوقت الحالى أن الشباب المصرى يعين منهم محافظون ونواب محافظين، وبالتالى الشباب الآن ما عليه إلا أن يتحول لمساعدة رئيسه، الرئيس أصبح الآن يمنح هؤلاء الشباب فرصة كل شهرين تقريباً للجلوس مع الرئيس والحديث معه، بدلاً من الذهاب إلى المظاهرات، إذا كان لدى الشاب مشكلة ما أصبح الآن يمكنه الحديث مع الرئيس ويقول له ما عنده، الحقيقة أن هذا عمل أحيى الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه، وأحيى المصريين على صبرهم، وإن شاء الله مصر ستكون فى أحسن حال خلال الفترة المقبلة.

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