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أردوغان: سنقدم كامل الدعم للسراج.. وحفتر إنقلابي تدعمه القوى الإمبرالية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر  بـ”الإنقلابي”، زاعماً أنه لا يتمتع بشرعية دولية ويتحصل على دعم من قبل ما وصفها بـ”القوى الإمبريالية” في حين لا يتلقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الذي قال بأنه “يتمتع بشرعية دولية” أي دعمٍ، دون أن يشير إلى المدرعات التركية والطائرات بدون طيار التي أرسلتها بلاده للرئاسي في وقت سابق.

أردوغان وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين اليوم الخميس في اجتماع طاولة مستديرة عُقد في إطار قمة كوالالمبور بالعاصمة الماليزية. وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية أكد على أن بلاده تقف بجانب السراج وتقدم له ما بوسعها من دعم.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي وحكومته ومناطقه العسكرية الثلاث قد وافقوا بالاجماع اليوم الخميس على عرض أردوغان بشأن التدخل العسكري في ليبيا وارسال عسكريين أتراك لدعم مسلحي الوفاق في مواجهة القوات المسلحة الليبية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اللي وصفته بالانقلابي ولا يتمتع بأي شرعية دولية جيشه يسيطر بالفعل على 80-90 في المية من ليبيا ومكلف من جهة حكومية شرعيتها جاءت من قلب ليبيا من خلال البرلمان الذي اختاره ابناء الشعب الليبي
    اما الشرعي المعترف به لا يسيطر على شيء حتى في طرابلس ، ولم يختاره الشعب الليبي ولم يمنح ثقة البرلمان لا هو ولا حكومته ومجلسه عبارة عن هو و(نفرين) آخرين..
    ومع ذلك حفتر يخنقه الآن ويدخل في المدينة التي يتخذ منها مقرا له ، وعندما اعلن حفتر الغير شرعي ساعة الصفر ، هرب السراج الشرعي الى قطر…
    حفتر يريده أبناء ليبيا جميعا وينتظره أهل طرابلس بفارغ الصبر..
    وقبل أن تفكر في دعم السراج حاول أن تفكر في حالك السيء مع العالم وما أرى حفتر الغير شرعي بالنسبة لنظرك المعطوب الا زادك بؤسا وذلا وارتدادا للهواة في العالم
    كم صار لك من الوقت وانت تدعم وتدعم وتدعم بكل ما أوتيت من قوة ؟
    ما الفائدة..
    لم يغير شيء..
    والمشير حفتر لا يتكلم أبدا بل يتحرك وجيشه يسيطر ..
    متمرد يا كبدي شن بنديروله ..
    هههههههههههه

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