“لافالين” تعترف بدفع رشاوى للساعدي القذافي

أقرت شركة SNC – Lavalin بذنبها في تهمة احتيال واحدة تتعلق بصفقاتها في ليبيا بين عامي 2001 و 2011، وذلك بعد إدانة القضاء الكندي لنائب المدير التنفيذي للشركة سامي بباوي في 5 تهم.

عملاق الهندسة الكندية اعترف بدفعه 36 مليون دولار على مدار عقد من الزمن كرشاوى للساعدي القذافي الذي ساعدها في الحصول على عقود لمشاريع تقدر بالمليارات كما دفعت أكثر من 28 مليون دولار لمسؤوليها التنفيذيين السابقين رياض بن عيسى وسامي بباوي الذي أدانته هيئة المحلفين بالاحتيال وفساد موظف عمومي أجنبي وغسل عائدات الجريمة وتُهمتين بحيازة عائدات الجريمة.

وجاء إقرار الشركة بالذنب بعد أن تسبّبت العام الماضي بفضيحة سياسية كادت أن تودي بحياة رئيس الوزراء جاستن ترودو السياسيّة بعد أن اتهم باستغلال منصبه للضغط على وزيرة العدل جودي ويلسون لإخلاء القضيّة، لتصل لافلين اليوم إلى تسوية مع قضاء التاج الكندي بدفع 213 مليون دولار كغرامة والدخول في فترة اختبار لسحب التهم الأخرى.

بعد سنوات من الملاحقة القضائية والفضائح والخسائر المالية بالملايين تصل SNC – Lavalin إلى نهاية الطريق التي غيرت من آلية الحصول على عقودها ورغم اعتذارها وأملها في العودة للعمل إلا أن الشارع الكندي لا يبدو أنه تقبل اعتذارها بعد.

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