امغيب: تركيا تستخدم الخطاب الديني للسيطرة على العرب

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن تركيا تستخدم الخطاب الديني لتخدير الشعوب العربية لكي تسيطر عليهم باسم الاسلام.

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “تركيا دولة علمانية تستخدم الخطاب الديني لتخدير الشعوب العربية لكي تسيطر عليهم باسم الإسلام” مضيفا “تركيا بها دولة عميقة وأردوغان زعيم تنظيم الإخوان المسلمين وحزبه هنالك أحد اقطاب هذه الدولة العميقة”.

وأردف امغيب “على مر التاريخ لم تقدم تركيا للشعوب العربية إلا الدمار والخراب والتخلف” مضيفا “تركيا أردوغان اليوم لا تنظر إلا للنفط والغاز العربي فقط وما يهمها هو الحصول عليهما”.

وأوضح امغيب أن “الدولة العميقة في تركيا من أهم أهدافها أن لا تتحرك عجلة التنمية والتقدم في الدول العربية”.