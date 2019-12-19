الصديق الكبير “يحجز” المرتبات الحكومية

نوهت وزارة المالية في حكومة الوفاق بأن مصرف ليبيا المركزي رفض إتمام إجراءات صرف المرتبات الحكومية عن شهر ديسمبر رغم وجود فائض في الإيرادات.

وقالت الوزارة اليوم الخميس إن محافظ المصرف الصديق الكبير أعاد الحسابات الموكلة بإدارتها وزارة المالية المسؤولة على تنفيذ الترتيبات المالية.

وتعد هذه الإشكالية هي الثانية خلال شهر بين المركزي ومؤسسات أخرى، حيث تلاسن الكبير مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال ملتقى المجلس الليبي البريطاني للأعمال الذي نُظّم في تونس، علق خلالها صنع الله على عمل المركزي ما دفع الكبير لاتهام صنع الله بالتدخل في شؤون المصرف المركزي والتحدث فيما لا علاقة له به.

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