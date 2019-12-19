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الصديق الكبير “يحجز” المرتبات الحكومية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نوهت وزارة المالية في حكومة الوفاق بأن مصرف ليبيا المركزي رفض إتمام إجراءات صرف المرتبات الحكومية عن شهر ديسمبر رغم وجود فائض في الإيرادات.

وقالت الوزارة اليوم الخميس إن محافظ المصرف الصديق الكبير أعاد الحسابات الموكلة بإدارتها وزارة المالية المسؤولة على تنفيذ الترتيبات المالية.

وتعد هذه الإشكالية هي الثانية خلال شهر بين المركزي ومؤسسات أخرى، حيث تلاسن الكبير مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال ملتقى المجلس الليبي البريطاني للأعمال الذي نُظّم في تونس، علق خلالها صنع الله على عمل المركزي ما دفع الكبير لاتهام صنع الله بالتدخل في شؤون المصرف المركزي والتحدث فيما لا علاقة له به.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • هذوم الانكشارية الكبير وصنع الله ويش تبي تتوقع منهم هاهم يستعينون بالاستعمار التركى خيانة للوطن وتنكرا لاحتضانه لهم فهولاء لقطاء من بقايا حريم السلطان لا اصل لهم ولا انتماء

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