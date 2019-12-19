ليبيا – اعتبر الرئيس الروسي فلاديميربوتين أنه من الصعب في ليبيا الآن تحديد من هو على حق ومن مذنب وأنه من الأفضل البحث عن حل يسمح بوقف الأعمال القتالية.

بوتين وفي تصريح أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الخميس قال إنه من الصعب في ليبيا الآن تحديد من على صواب ومن يقع عليه اللوم، الشيء الأكثر صحة هو إيجاد حل لوقف الأعمال القتالية.

وكشف بوتين أن روسيا على اتصال مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وبحسب قناة روسيا اليوم قال بوتين :”أنتم تعرفون من أوصل ليبيا إلى حالة الفوضى والانهيار”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية