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السيسي لـ ميركل: نسعى إلى وحدة وإستقرار ليبيا ودعم جهود مكافحة الإرهاب والميليشيات المتطرفة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس في اتصالاً هاتفياً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الوضع في ليبيا.

السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية قال وفقاً لمكتبه الإعلامي إن المستشارة ميركل أكدت حرصها على تبادل وجهات النظر والرؤى مع السيسي فيما يخص التطورات الأخيرة على الساحة الليبية وذلك في ضوء دور مصر الفاعل في المنطقة وكذلك رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.

وفى هذا السياق، أكد السيسي موقف مصر الساعي إلى وحدة واستقرار وأمن ليبيا ودعمها لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل أيضاً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها  وكذا وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي وهي الجهود التي تهدف لتلبية طموحات الشعب الليبي الشقيق في عودة الاستقرار وبدء عملية التنمية الشاملة في شتى ربوع الأراضي الليبية.

ومن جانبها، أوضحت المستشارة ميركل سعي بلادها للحل السياسي في ليبيا حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود للعمل على إنهاء الأزمة الليبية من خلال مقترب شامل يتضمن جميع جوانب القضية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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