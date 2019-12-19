الثني يبحث سبل دعم جهاز الشرطة الزراعية

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الخميس وزير الزراعة حسن الزيداني لبحث سبل دعم جهاز الشرطة الزراعية.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي بحث سير عمل جهاز الشرطة الزراعية وسبل دعمه ليؤدي المهام المنوطة به على أكمل وجه.

كما ناقش الاجتماع سبل دعم مركز البحوث الزراعية، متطرقا لسير عمل الوزارة بصفة عامة.

وتقدم الوزير بمقترح للاحتفاء باليوم العالمي للشجرة والذي يوافق 1/1/2020 ميلادي وسبل نشر الوعي للمحافظة على البيئة.