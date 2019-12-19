الأمين: الأتراك جاؤوا بطلبنا وسيغادرون بطلب منا

ليبيا – أكد سفير الرئاسي لدى مالطا الحبيب الأمين على أن مواقف إيطاليا الخارجية تعكس تناقضاتها الداخلية وعادة ما تحكمها حكومات الإئتلاف التي بشكل أو بآخر تعتبر حكومات وفاق وطني مما يعني التعامل مع حكومة وفاق وطني في روما بالتالي ليس لها القدرة على اتخاذ القرار المناسب والحاسم.

الأمين قال خلال تغطية خاصمة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إن ما استجد بالموقف الإيطالي هو استعادة حالة الحرب فيما يعرف بالتاريخ الليبي أو الإيطالي بالحرب “الليبية الإيطالية التركية” في ليبيا.

وطالب إيطاليا بضرورة أن تدرك دورها وحدودها وأن تعترف بما وصفه بـ”الحكومة الشرعية” المعترف بها وتدعمها بدلاً من التوجه لما وصفهم بـ”قطاع الطرق” في إشارة منه لمجلس النواب المنتخب والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وتابع القادي بمدينة مصراتة :”محور زيارة الوزير الايطالي لطرابلس كان لغرض ثني حكومة الوفاق عن المضي قدماً في الاتفاق الليبي التركي و كان يريد أن يحمل رسائل طمأنة لحفتر وهذه رسائل لا تهم ولا تفيد حكومة الوفاق، لطالما حكومة الوفاق عرفت مسبقاً محور الزيارة هو محاولة لتعطيل الاتفاق الليبي التركي وطمأنة حفتر و التواصل معه إذاً هذ الزيارة ليست في مصلحة حكومة الوفاق”.

كما تسائل قائلاًَ:” بأي صفة تتحدث إيطاليا عن اتفاق كهذا وهي تتربع على أكبر إتفاق سياسي او إتفاقية سياسية للصداقة ابرمتها الدولة الليبية في زمن القذافي مع إيطاليا ،هل احتجت أي دولة على هذا الاتفاق؟”.

وأشار إلى أن حكومة الوفاق لا تتحدث أو تمد يد العون والمساعدة لمن يساعدها من خلال توفير المعلومات للدفاع عنها، كاشفاً أن الصحافة الإيطالية تحدثت عن فشل السراج في إقناع الأتراك على الأقل للتراجع عن الإتفاق.

ولفت إلى أن إيطاليا تتحرك لمصالحها ولشعورها بالإحراج أمام الاتفاق الليبي التركي بدليل حركة الاتصالات الهاتفية غير المسبوقة المتعلقة بالشأن الليبي سواء بين أردوغان وبوتين أو ماكرون.

كما نوّه إلى ان :”الإيطاليين يريدون ان يتقاطعوا مع صفقة تسوية مع الموقف الفرنسي أو الاستقواء لحد ما بالروس الذين سيكون لهم كلمة خاصة مع عقد لقاء مرتقب في الشهر القادم بين اردوغان و بوتين لتفسير الاتفاق التركي الليبي، إيطاليا عليها أن تدرك بأن ليبيا ليست خزان للغاز فقط وعليها البحث عن غاز روسي وتبتعد عنا”.

ولفت إلى أن الوضع الحالي يستدعي من الجهات المعنية إتخاذ قرارات حماية الوطن والكيان والشعب لوقف ماوصفه بـ”العدوان” وعدم السماح لحفتر بجلب العالم إلى ليبيا وأخذ مقدراتها وفقاً لتعبيره.

وأضاف”الأتراك جاؤوا بطلبنا وسيغادرون بطلب منا وبأموالنا سنشتري السلاح وهذه حكومة شرعية مسموح أن تطلب هذا، إيطاليا تحاول اللعب على هذه المسافة ما بين حدود حفتر التي قد يكون بظنها قد يصل لمبتغاه و سقوط حكومة الوفاق بالتالي ستكون يده ممدوده للسراج و يد لحفتر وهذه اللغة نتجت و تكونت في خطابات الدول المتورطة و المنخرطة بالأزمة الليبية”.

الأمين إعتقد أن روسيا سيكون لديها لغة مشتركة مع الأتراك وأردوغان سيكوّن قاموس من الكلمات المتقاربة مع بوتين أما بالنسبة لليونان وقبرص فهو أمر سيتكفل به الرئيس التركي على حد قوله.

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