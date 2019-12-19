عماري زايد يعلن رفع اعتصام الجامعات ويوضح بشأن موعد جدول المرتبات الموحد

أعلن عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد عن رفع الاعتصام في كل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدءًا من تاريخ 21 ديسمبر 2019م.

وأكد عماري في تسجيل مصور وفق ما نشر عبر صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء على «فيسبوك» أن الوزارة دخلت في حوار مع نقابة أعضاء هيئة التدريس والموظفين وخلصوا إلى رفع الاعتصام حتى لا يتضرر الطلاب وتدارك التأخير الذي حصل في بداية العام الدراسي.

وشدد عماري على أن يستمر الحوار بين الطرفين للوصول لمقترحات قابلة للتطبيق مؤكدا أن مقترح جدول المرتبات الموحد سيكون جاهز مع نهاية شهر مارس ليكون كل شيء جاهز في العام المالي 2021 .

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي