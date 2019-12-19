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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني (خاص) |

19 December, 2019

أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة أن المجلس الرئاسي يعاني بوادر عزلة سياسية واقتصادية.

وقال افحيمة في تصريح بوابة إفريقيا الإخبارية بمناسبة ذكرة توقيع الاتفاق السياسي “المجلس الرئاسي الغير معترف به محلياً لعدم نيل حكومته الثقة من مجلس النواب” مؤكدا أنه “غير صحيح الولاية منذ اليوم الأول وبالتالي فإن تاريخ السابع عشر من ديسمبر لا يمكن القول بأنه تاريخ انتهاء الولاية لأن الولاية بشكلها القانوني والدستوري الصحيح لم تبدأ أصلا”.

وأضاف افحيمة “بالنسبة للإجراءات التي تضمن عدم التمديد الدولي للاعتراف بالمجلس الرئاسي فلا يمكن اتخاذ اجراءات بعينها للحيلوله دون ذلك لكن العالم أصبح يعلم جيدا من خلال سياسات المجلس الرئاسي المحلية والدولية أنه أخطأ حينما فرض هذا الجسم السياسي على الليبيين ونصبه عنوة دون النظر للقوانين المحلية ودون الرجوع للسلطة التشريعية المنتخبه والتي لها وحدها تعود سلطة منح الثقة لأي سلطة تنفيذيه”.

وأردف افحيمة “لعل ما يعانيه الرئاسي من بوادر عزلة سياسية واقتصادية لم تعد خافية على أحد و لعل أبرز مؤشراتها طفت على السطح بعد إبرام مذكرة التفاهم الليبية التركية التي كانت بمثابة قطع شعرة معاوية بين المجتمع الدولي وبين الرئاسي”